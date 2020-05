Đề xuất Bộ Công an vào cuộc điều tra vụ sập công trình tại Đồng Nai

Liên quan đến vụ vụ sập công trình tại KCN Giang Điền (H.Trảng Bom), tại cuộc họp trưa nay (15.5) với đoàn công tác của Bộ Xây dựng do thứ trưởng Lê Quang Hùng dẫn đầu, đại tá Nguyễn Văn Kim - Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã kiến nghị Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc điều tra, hỗ trợ công an địa phương khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.