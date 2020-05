Sập công trình đang xây, 10 người chết, 14 người bị thương

Thủ tướng yêu cầu điều tra Chiều 14.5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có công điện yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai khẩn trương tổ chức tìm kiếm, cứu chữa, thăm hỏi, động viên, có biện pháp hỗ trợ kịp thời gia đình người tử vong và bị thương trong sự cố sập công trình ở KCN Giang Điền; chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Bộ Công an, UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ . Bộ LĐ-TB-XH chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác bảo đảm an toàn lao động; thường xuyên rà soát, kiểm tra, thanh tra các công trình xây dựng trên địa bàn, kiên quyết đình chỉ thi công nếu không đảm bảo an toàn cho người lao động Chí Hiếu - T.Hằng Tối cùng ngày, Bộ LĐ-TB-XH đã có công văn hỏa tốc yêu cầu Cục An toàn lao động phối hợp với Sở LĐ-TB-XH tỉnh Đồng Nai kiểm tra, xác minh nguyên nhân vụ tai nạn; cùng các cơ quan địa phương khẩn trương cứu chữa người bị nạn. Kết quả kiểm tra báo cáo về Bộ LĐ -TB-XH trước ngày 18.5.