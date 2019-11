Đề xuất cho ra khỏi ngành một trưởng phòng Công an tỉnh Lai Châu

Liên quan vụ việc thượng tá Thái Đình Hoài (43 tuổi, quê tại xã Thịnh Thành, H.Yên Thành, Nghệ An), hiện đang giữ chức Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lai Châu, dùng bằng cấp 3 giả mà một số cơ quan báo chí phản ánh, ngày 9.11, một lãnh đạo Công an tỉnh Lai Châu xác nhận có sự việc này.

Cụ thể, quá trình học lớp 7 tại Nghệ An, ông Hoài bị trâu húc, phải nghỉ học giữa chừng.

Sau khi dưỡng bệnh, ông Hoài vào miền Nam sinh sống và trở về quê vào năm 1995. Thời gian này, ông Hoài tìm người bán học bạ và bằng cấp 3 rồi tẩy xóa, ghi đè tên mình vào. Một năm sau, ông Hoài xin đi nghĩa vụ tại Công an tỉnh Lai Châu (cũ).

Đến năm 2004, tỉnh Lai Châu được tách thành 2 tỉnh Điện Biên và Lai Châu, lúc này ông Hoài được điều động về công tác tại Công an tỉnh Lai Châu. Quá trình công tác, ông Hoài dùng bằng cấp 3 và học bạ giả để tiếp tục đi học tại Trường đại học Cảnh sát (Hà Nội), sau đó được bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lai Châu, rồi lên trưởng phòng. Khi ông Hoài hoàn thành khóa học cao cấp lý luận chính trị, chuẩn bị ứng nhiệm chức danh Phó giám đốc Công an tỉnh Lai Châu thì sự việc vỡ lở.

Theo vị lãnh đạo Công an tỉnh Lai Châu, sau khi sự việc bị phát giác, cơ quan này đã cho thành lập một đoàn xác minh, kiểm tra và kết quả cho thấy ông Hoài dùng bằng, học bạ cấp 3 giả để “thăng tiến”. Ngày 8.11, đoàn kiểm tra của Công an tỉnh Lai Châu đã về Sở GD-ĐT Nghệ An để làm rõ trường hợp của ông Hoài.

Theo đó, cơ quan chức năng xác định, ông Hoài dùng bằng thật, chỉ có tên bị tẩy xóa, thay thế. Lý giải về việc ông Hoài dùng bằng, học bạ giả mà sau nhiều năm công tác tại Công an tỉnh Lai Châu mới bị phát giác, vị lãnh đạo này cho biết: “ Giấy tờ giả bằng mắt thường khó thể nhận biết, đây (bằng của ông Hoài - PV) là bằng thật của Sở GD-ĐT Nghệ An nhưng được sửa lại theo tên mình (tên ông Hoài - PV) nên thật, giả khó phát hiện”.

Vị lãnh đạo trên cũng cho biết, ông Hoài đã bị tạm đình chỉ công tác hơn 10 ngày nay. Công an tỉnh Lai Châu đang tiến hành xem xét các điều lệ, quy định của Đảng, của ngành để đề nghị Bộ Công an buộc miễn nhiệm hết chức vụ, cho ra khỏi ngành đối với thượng tá Hoài.