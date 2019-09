Đề xuất giáng cấp bậc nữ đại úy công an mắng chửi nhân viên sân bay

Nữ cán bộ công an mạt sát người, “đại náo” sân bay Tân Sơn Nhất

“Đơn vị đã đề xuất kỷ luật nghiêm nữ đại úy này trước ngày tạm đình chỉ, tuy nhiên, vẫn đang chờ Giám đốc Công an thành phố Hà Nội ký quyết định", vị này nói, và cho hay đã đề xuất giáng cấp bậc hàm đối với đại úy Lê Thị Hiền

Trước đó, theo Trung tâm an ninh hàng không Tân Sơn Nhất, khoảng 13 giờ 35 chiều 11.8, hành khách Lê Thị Hiền (36 tuổi, quê huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa; trú tại thành phố Hà Nội) cùng 2 người đến làm thủ tục bay từ TP.HCM đi Hà Nội.

Do mâu thuẫn về việc gửi hành lý, bà Hiền đã to tiếng, nói những lời thô tục với các nhân viên hàng không.

Ngày 17.8, Đồn công an cảng Tân Sơn Nhất đã lập biên bản và xử phạt hành chính 200.000 đồng đối với bà Hiền. Cục Hàng không đã giao Phòng An ninh cân nhắc bổ sung hình phạt cấm bay hoặc áp dụng kiểm tra an ninh đặc biệt đối với bà Hiền.

Ngày 23.8, sau khi sự việc được báo chí phản ánh, thượng tá Nguyễn Văn Thi, Phó trưởng Công an quận Đống Đa (Hà Nội), cho biết bà Lê Thị Hiền là cán bộ thuộc Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự - Phản ứng nhanh Công an quận Đống Đa.