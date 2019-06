Đánh nhân viên hàng không vì không chịu chụp ảnh, 3 người đàn ông lãnh án

Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Lê Văn Nhị (42 tuổi), Lê Trung Dũng (35 tuổi, đều ngụ tại xã Xuân Quang, huyện Thọ Xuân) và Phạm Hữu An (29 tuổi, ngụ tại phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa).

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Thọ Xuân, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 23.11.2018, Nhị, Dũng và An đến sân bay Thọ Xuân để làm thủ tục bay chặng bay Thanh Hóa – TP.HCM của hãng hàng không Vietjet. Trong lúc chờ làm thủ tục, Nhị và An muốn chụp chung hình ảnh với chị Lê Thị Giang (nhân viên của hãng Vietjet Air), nhưng chị Giang từ chối. Bất ngờ, Nhị và An đã tát vào mặt chị Giang.

Thấy vậy, chị Lê Thị Hiền (đại diện hãng Vietjet tại sân bay Thọ Xuân), anh Trịnh Ngọc Hoàn và Vũ Quốc Hội (đều là nhân viên an ninh sân bay Thọ Xuân) đến can ngăn, nhưng bị Nhị và Lê Trung Dũng dùng tay chân đánh vào mặt, giật mũ và dùng điện thoại đập vào đầu chị Giang. Lực lượng an ninh sân bay và Công an huyện Thọ Xuân phải bổ sung lực lượng đến hiện trường mới ngăn chặn và khống chế được hàng động gây rối của các đối tượng.