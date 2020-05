Đến hết năm 2025, TP.HCM còn 19 cơ quan báo chí

Hiện TP.HCM có 28 cơ quan báo chí đang hoạt động bao gồm: 16 báo in, 1 đài phát thanh, 1 đài truyền hình, 10 tạp chí. Tuy nhiên, TP.HCM chỉ thực hiện sắp xếp 27/28 cơ quan báo chí do Báo Công an TP.HCM sắp xếp theo đề án của Bộ Công an.