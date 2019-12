'Đi bão' vui thôi, đừng quậy phá!

Trong những dịp thế này, Công an TP.HCM phải huy động nhiều lực lượng xuống đường điều tiết giao thông, đảm bảo an ninh trật tự cho người dân cổ vũ trong an toàn. Công an TP kêu gọi người dân cổ vũ bóng đá một cách văn minh, chấp hành nghiêm các quy định về bảo đảm trật tự, trị an; không quá khích, chạy xe gây rối trật tự công cộng... Tuy vậy, thực tế, đã có nhiều tai nạn thương tâm khi xuống đường “đi bão”, để lại những hậu quả nặng nề cho gia đình và xã hội.