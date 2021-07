Đi chợ giúp dân: Phát loa gọi từng nhà

Sau khi nghe loa thông báo, anh Lê Văn Trọng (39 tuổi, quê Thanh Hóa) từ phòng trọ ra phía trước hàng rào phong tỏa để gửi đơn hàng kèm tiền mặt. Anh Trọng vốn là lao động tự do, dịch Covid-19 bùng phát khiến anh mất việc làm. Trước đó, anh Trọng đã tự cách ly 14 ngày, định sẽ làm xét nghiệm Covid-19 để về quê tránh dịch. Vừa tự cách ly xong thì chỗ anh ở lại bị giăng dây phong tỏa thêm 21 ngày nữa do có ca nhiễm Covid-19. “Tôi vào TP.HCM sống có một mình thôi, người thân toàn ở quê nên không ai tiếp tế cho. May có các bạn tình nguyện viên đến ghi đơn đi chợ giúp. Tính ra tôi ở nhà 1 tháng rồi, tiền cũng sắp cạn nên chỉ gửi mua một ít đồ về nấu cơm”, anh nói.