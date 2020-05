Di chuyển đồ đạc, chuẩn bị tháo dỡ tầng 18 tòa nhà 8B Lê Trực

Nguồn kinh phí tạm tính để phá dỡ giai đoạn 2 khoảng 17 tỉ đồng, tạm ứng từ ngân sách quận Ba Đình.

Việc phá dỡ tầng 18 của tòa nhà 8B Lê Trực sẽ bắt đầu từ các hạng mục vách kính mặt tiền, thiết bị điện, nước, nội thất, tường gạch, sàn bê tông cốt thép… Do thiết kế công trình phức tạp, chưa có đơn vị tư vấn, nên hệ khung, cột, dầm ở tầng 18 chưa bị phá dỡ trong đợt này. Sau khi hoàn thành phần việc phá dỡ tầng 18, cơ quan chức năng sẽ xem xét phương án phá dỡ tiếp tầng 17.

Lực lượng công an túc trực, đảm bảo an ninh trong quá trình xử lý sai phạm tòa nhà 8B Lê Trực

Sau khi lắp cẩu tháp, vận thăng,... và phong tỏa một đoạn đường Trần Phú (phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội), Công ty CP đầu tư xây dựng dân dụng Bắc Nam - đơn vị thi công tháo dỡ phần sai phạm của tòa nhà 8B Lê Trực đã huy động nhân lực, phương tiện tới di chuyển đồ đạc để chuẩn bị cho công tác phá dỡ.

Lực lượng chức năng dựng hàng rào cứng, hạn chế người ra vào khu vực tòa nhà Ảnh Trần Cường Sáng 9.5, theo ghi nhận của Thanh Niên, lực lượng chức năng đã dựng lều dã chiến, thiết lập 3 chốt kiểm soát, mỗi chốt gồm lực lượng công an, phòng cháy chữa cháy và sự hỗ trợ của lực lượng bảo vệ dân phố tham gia đảm bảo an ninh.

Theo một cán bộ công an làm nhiệm vụ tại hiện trường, để đảm bảo an ninh trong quá trình di dời đồ đạc, tháo dỡ sai phạm, UBND quận Ba Đình đã huy động lực lượng từ những phường lân cận.

“Đơn cử như hôm nay, công an, lực lượng bảo vệ dân phố của phường Thành Công huy động khoảng 20 người phối hợp với Công an quận Ba Đình hỗ trợ đảm bảo an ninh, trật tự”, vị cán bộ nói.