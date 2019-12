Đi hái quả trong rừng, một người dân Nghệ An bị trúng đạn tử vong

Sáng 6.2, ông Ngân Văn Chín, Chủ tịch UBND xã Nậm Nhoóng (huyện Quế Phong, Nghệ An), cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ chết người do bị trúng đạn . Nạn nhâ là anh Hà Văn Xiến (37 tuổi, ngụ bản Na, xã Nậm Nhoóng), tử vong do bị trúng đạn khi đang hái quả trong rừng.