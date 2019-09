Địa ốc Alibaba bị thêm gần 500 khách hàng tố cáo

Theo ghi nhận PV Thanh Niên, sáng 23.9, trước trụ sở PC03 hàng trăm khách hàng đứng xếp hàng, trên tay cầm hồ sơ hợp đồng mua đất đầu tư với Công ty Alibaba để tố cáo với CQĐT. Công an P.14, Công an Q.10 bố trí lực lượng giữ trật tự, hướng dẫn người dân nơi gửi xe. Nhiều nạn nhân tụ lại thành từng nhóm hỏi thăm nhau về cách thức làm đơn nộp công an. Bên trong, công an đã chuẩn bị sẵn bàn ghế để nạn nhân ngồi làm đơn.