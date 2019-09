Công ty Alibaba lừa hơn 6.700 khách hàng với số tiền 2.500 tỉ đồng

Nguyễn Thái Luyện là chủ mưu

Công ty Alibaba và các công ty thành viên đã thu mua số lượng lớn đất nông nghiệp với tổng diện tích hơn 600 ha giao cho các cá nhân đứng tên, tự vẽ ra 40 dự án “ma”: tại Đồng Nai 29 dự án; Bà Rịa-Vũng Tàu 9 dự án; Bình Thuận 2 dự án. Tất cả các dự án này chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan thẩm quyền phê duyệt và cấp phép. Sau đó, Công ty Alibaba tổ chức quảng cáo sai sự thật để bán đất cho khách hàng. Tính đến ngày 30.6.2019, công ty đã ký hợp đồng bán đất nền cho hơn 6.700 khách hàng, thu được hơn 2.500 tỉ đồng.

Công an kiểm kê tiền thu giữ tại Công ty Alibaba (Q.Thủ Đức) Công Nguyên

Nguyễn Thái Luyện được xác định có vai trò chủ mưu cầm đầu, chỉ đạo Lĩnh đứng tên cá nhân nhận chuyển nhượng một số lượng lớn đất nông nghiệp. Sau đó dùng pháp nhân của Công ty Alibaba và các công ty khác cùng hệ thống, tự ý lập hàng loạt dự án khu dân cư không có thật, phân lô trái luật, quảng cáo gian dối để lừa hàng khách hàng ký hợp đồng thỏa thuận, chuyển nhượng nền đất dưới dạng đất thổ cư, chiếm đoạt một số lượng tiền đặc biệt lớn từ khách hàng. Do đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ đối với Nguyễn Thái Luyện để phục vụ công tác điều tra. Đồng thời thi hành lệnh khám xét khẩn cấp tại nơi ở và nơi làm việc của Luyện.

Khám xét trụ sở Công ty Alibaba (số 120 - 122 Kha Vạn Cân, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức) công an thu giữ hàng trăm thùng tài liệu, đồ vật, tạm giữ một lượng lớn tiền, vàng, tài sản của công ty này. Công an cũng thu giữ hàng chục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp được Công ty Alibaba mua lại để lập dự án “ma” rồi phân lô bán nền cho khách hàng. Hiện Công an TP đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ mở rộng điều tra vụ án để xử lý đối với những người khác có liên quan. Ngoài ra, công an các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận cũng đang điều tra làm rõ hành vi vi phạm quy định về sử dụng đất đai, trốn thuế, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Công ty Alibaba và các công ty thành viên tại các địa phương nói trên.

Bán đất theo hình thức đa cấp

Điều tra ban đầu cho thấy, tất cả các dự án Công ty Alibaba phân phối đều không lập dự án theo quy định của pháp luật (vì mất nhiều thời gian, chi phí cao) mà được triển khai như sau: Mua đất nông nghiệp, sau đó làm đường để đấu nối các thửa đất với các trục đường chính trong khu vực. Các bước thực hiện dự án được Nguyễn Thái Luyện tập hợp và ban hành thành quy trình 7 bước. Luyện không thực hiện theo quy định của nhà nước về trình tự thủ tục lập dự án kinh doanh bất động sản . Căn cứ vào diện tích, vị trí thửa đất dự kiến làm dự án, Nguyễn Thái Luyện chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thuộc Công ty Alibaba vẽ phối cảnh, vẽ sơ đồ nền đất, soạn thảo các nội dung thông tin đặc điểm dự án, nội dung quảng cáo, tiếp thị cho nền đất bán. Sau đó, thông tin sản phẩm được giới thiệu đến khách hàng thông qua các nhân viên kinh doanh, qua website, qua tổ chức sự kiện, in tờ rơi quảng cáo của Công ty Alibaba. Khách hàng đồng ý mua đất thì lập hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, phụ lục hợp đồng quyền chọn.

Đến nay, kết quả điều tra đã xác định các dự án bất động sản mà Công ty Alibaba chào bán đến khách hàng đều không có thật. Khi khách yêu cầu bàn giao đất nền, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì Công ty Alibaba cố tình kéo dài thời gian và thỏa thuận chỉ trả một phần tiền, chậm bàn giao hoặc ký phụ lục hợp đồng quyền chọn nhằm tiếp tục tạo lòng tin. Bằng cách thức nêu trên, Công ty Alibaba đã ký hàng ngàn hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, từ đó chiếm đoạt hàng ngàn tỉ đồng.

Công ty Alibaba bắt khách hàng đầu tư ký phụ lục là hợp đồng quyền chọn 1 trong 4 quyền sau: Cho Công ty Alibaba thuê lại với giá cho thuê là 2% trên tổng số tiền thực đóng trong thời hạn 1 năm kể từ ngày ký hợp đồng (áp dụng đối với hợp đồng thanh toán 95% giá trị hợp đồng); Thu lại lợi nhuận 12% sau 6 tháng; Thu lại lợi nhuận 28% sau 12 tháng; Thanh toán 50%, góp 3 triệu/tháng, lãi suất cố định 10,9%/năm. “Công ty Alibaba bán nền đất theo hình thức đa cấp , dùng tiền người mua sau trả cho người mua trước và cam kết lợi nhuận hấp dẫn đánh vào lòng tham của người đầu tư. Chính vì điều này, nhiều người đầu tư mua đất tại Công ty Alibaba khi ký hợp đồng ít quan tâm đến pháp lý, vị trí khu đất mình định mua”, một cán bộ công an cho biết.