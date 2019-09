Lãnh đạo công ty Alibaba bị khởi tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản: Quyền lợi hàng ngàn khách hàng ra sao?

Công an lên phương án đảm bảo trật tự khi khách hàng đến Alibaba đòi tiền Ngày 19.9, Công an Q.Thủ Đức (TP.HCM) cho biết tình hình an ninh trật tự tại khu vực trong và ngoài trụ sở Công ty CP địa ốc Alibaba (120 - 122 Kha Vạn Cân, P.Hiệp Bình Chánh) vẫn được đảm bảo trước, trong và sau khi Bộ Công an, Công an TP.HCM thực hiện lệnh khám xét, khởi tố, bắt giam đối với hai bị can Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh. Hiện Công an Q.Thủ Đức, Công an P.Hiệp Bình Chánh đã sẵn sàng kế hoạch, cử cán bộ túc trực để đảm bảo an ninh trật tự tại trụ sở Công ty Alibaba vì sẽ có nhiều khách hàng tìm đến đây đòi lại tiền. Theo Công an Q.Thủ Đức, khi có nhiều khách hàng tìm đến trụ sở Công ty Alibaba đòi tiền, cán bộ công an sẽ hướng dẫn khách hàng gửi đơn tố cáo, hoặc đến trực tiếp Bộ Công an, Công an TP.HCM để trình báo. Công Nguyên