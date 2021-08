Dịch Covid-19 phức tạp, nhiều tỉnh, thành miền Tây tiếp tục giãn cách xã hội từ 25.8

Nhiều địa phương kéo dài thời gian giãn cách

Chiều 24.8, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trần Việt Trường ký văn bản tăng cường các biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố. Theo đó, toàn TP.Cần Thơ tiếp tục giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 16 kể từ 0 giờ ngày 25.8 đến 0 giờ ngày 8.9.

Ngày 24.8: Cả nước 10.811 ca Covid-19, 7.663 ca khỏi; riêng TP.HCM 4.627 người nhiễm

Cũng trong chiều 24.8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.Cần Thơ cho biết trong ngày địa phương ghi nhận thêm 28 ca nhiễm Covid-19 mới. Đây là ngày thứ 4 liên tiếp số ca F0 của Cần Thơ giảm sâu, cũng là ngày có số ca nhiễm mới ghi nhận ít nhất kể từ 11.8.

Cùng ngày, tại cuộc họp về phòng chống dịch bệnh Covid-19, UBND tỉnh Kiên Giang chỉ đạo tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 thêm 7 ngày trên phạm vi toàn tỉnh. Thời gian thực hiện từ 0 ngày 26.8 đến hết ngày 1.9 theo nguyên tắc " ai ở đâu thì ở đó ". Tỉnh chỉ đạo các địa phương kiên quyết không để người dân tự phát rời khỏi địa bàn đang có dịch, làm lây lan sang các địa bàn, địa phương khác.

Ngoài đường bộ, tỉnh Kiên Giang tăng cường lập chốt kiểm soát trên các tuyến đường thủy ẢNH: XUÂN LAM

Trong khi đó, tại Cà Mau, sau 3 ngày nới lỏng, ngày 23.8, Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 từ 0 giờ ngày 24.8 cho đến khi có thông báo mới . Điều đáng nói là trong ngày 24.8, Cà Mau ghi nhận 16 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, số ca Covid-19 trong cộng đồng cao nhất từ khi dịch bệnh bùng phát đợt thứ 4.

Tại Bạc Liêu, ngay sau khi phát hiện ca dương tính Covid-19 trong cộng đồng tiếp xúc nhiều người, lúc 1 giờ 23.8, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Bạc Liêu tổ chức họp khẩn với ban chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố. Ngay sau cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thiều ký ban hành quyết áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 trên toàn tỉnh. Thời gian áp dụng từ 3 giờ ngày 23.8 cho đến khi có thông báo mới.

Dịch bệnh tại Đồng Tháp diễn biến ra sao?

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Tháp , từ ngày 24.6 đến 12 giờ ngày 24.8, toàn tỉnh ghi nhận 6.174 ca mắc Covid-19; đã điều trị khỏi bệnh hơn 3.700 trường hợp; 118 trường hợp tử vong.

Đáng lưu ý, trên địa bàn đã xuất hiện nhiều ổ dịch mới tại H.Lai Vung, mỗi ổ dịch có cả chục ca mắc. Chỉ riêng trong ngày 23.8, qua kết quả xét nghiệm RT-PCR và qua test nhanh sàng lọc, H.Lai Vung ghi nhận gần 100 ca mắc Covid-19 mới.

Ngoài ra, trong ngày 23.8, qua test nhanh kháng nguyên, Bệnh viện Quân dân y Đồng Tháp phát hiện 54 bệnh nhân chạy thận nhân tạo và 18 người nuôi bệnh tại bệnh viện dương tính với Covid-19. Tỉnh đang chờ kết quả xét nghiệm RT-PCR của những người này để có phương án điều trị.

Ông Lê Quốc Phong (thứ 2 từ trái qua), Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, tìm hiểu hoạt động xét nghiệm Covid-19 tại Bệnh viện đa khoa khu vực TP.Hồng Ngự ẢNH: TRẦN NGỌC

Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, cho biết: "Trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 , tỉnh đã liên tục thích ứng và điều chỉnh phương án để phù hợp với tình hình cụ thể. Quan điểm của tỉnh là còn 1 ngày thực hiện Chỉ thị 16 thì cũng phải thực hiện nghiêm cho đến giờ phút cuối cùng và phải giữ nghiêm trận địa này. Không cho phép địa phương nào được phép lơ là. Các địa phương phải đặt yêu cầu cao cho tính phòng vệ và đảm bảo giữ vững chắc tình hình cho những ngày sau 25.8.

Để phòng, chống dịch bệnh hiệu quả trong thời gian tới, sáng 24.8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp đã có buổi họp thảo luận và đi đến thống nhất tiếp tục triển khai thực hiện giãn cách xã hội toàn tỉnh theo Chỉ thị 16 thêm 10 ngày, đến hết ngày 5.9.

Long An nỗ lực kiểm soát dịch trước ngày 1.9

Ngày 24.8, ông Phạm Tấn Hòa, Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An cho biết tỉnh đang tiếp tục cập nhật, hoàn chỉnh kế hoạch chống dịch với kịch bản 30.000 bệnh nhân Covid-19 để chủ động ứng phó. Đồng thời, Long An tập trung công tác phân tầng, điều trị để giảm thiểu tối đa tỷ lệ tử vong. Phấn đầu hoàn thành khống chế, dập dịch Covid-19 trước ngày 1.9. Tỉnh đang kiến nghị Bộ Y tế phân bổ tiếp 600.000 liều vắc xin phòng Covid-19 để từng bước hoàn thành tiêu chí miễn dịch cộng đồng.

Chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên đường Hùng Vương, TP.Tân An (Long An) ẢNH: BẮC BÌNH

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Long An, từ ngày 27.5 đến 24.8, Long An ghi nhận 19.079 ca mắc Covid-19. Trong 24 giờ qua, Long An ghi nhận 552 ca mắc mới Covid-19, tập trung chủ yếu tại "vùng đỏ" gồm các huyện Đức Hòa, Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc và TP.Tân An.

Về diễn biến dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Long An, ông Phạm Tấn Hòa cho biết số ca mắc có chiều hướng tăng đỉnh điểm từ đầu tháng 8.2021 đến nay. Nguyên nhân chủ yếu là do tỉnh tập trung thực hiện xét nghiệm tầm soát, sàng lọc trong cộng đồng

Về nhân lực phục vụ điều trị Covid-19, ông Hòa cho biết trong tỉnh có 5.000 nhân viên y tế đã tham gia, vận động được 1.200 tình nguyên viên tham gia lấy mẫu xét nhiệm… Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng và các địa phương như Bến Tre, Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh hỗ trợ cho Long An hơn 330 nhân viên y tế.