Dịch Covid-19 'thổi bay' gần 8.000 tỉ của ngành du lịch Lào Cai

Theo báo cáo của Sở Văn hoá - Thể thao - Du lịch Lào Cai, nguồn thu từ du lịch của địa phương này đã sụt giảm nghiêm trọng do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm nay, tổng lượng khách du lịch đến Lào Cai ước đạt 907.946 lượt, giảm 68,6% so với cùng kỳ năm ngoái, và chỉ đạt 16,5% kế hoạch của năm 2020. Tổng nguồn thu từ khách du lịch trong 6 tháng đầu năm ước đạt 3.306 tỉ đồng, giảm 70,6% so với cùng kỳ năm ngoái, và chỉ đạt 14,4% so với kế hoạch trong năm 2020.