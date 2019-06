Dịch tả lợn châu Phi ở TP.HCM: Xử lý kịp thời các thông tin trái chiều

3 tình huống ứng phó dịch bệnh tả lợn Châu Phi Trước đó ngày 9.1.2019, UBND TP đã ban hành kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn. Theo kế hoạch thì TP đưa ra 3 tình huống ứng phó. Tình huống 1: Bệnh dịch tả lợn châu Phi chưa xảy ra tại các hộ chăn nuôi trên địa bàn TP nhưng xảy ra bệnh tại các tỉnh phía Bắc hoặc khu vực các tỉnh miền trung (các tỉnh không cung cấp nguồn heo, sản phẩm thịt lợn cho thị trường thành phố). Tình huống 2: Bệnh dịch tả lợn châu Phi chưa xảy ra tại các hộ chăn nuôi trên địa bàn TP nhưng xảy ra bệnh tại các tỉnh có cung cấp nguồn thịt lợn cho thị trường TP. Tình huống 3: Xảy ra bệnh dịch tả lợn châu Phi tại các hộ chăn nuôi trên địa bàn TP. Hiện TP đang áp dụng các biện pháp để ứng phó trong tình huống 3. Đó là biện pháp xử lý tiêu hủy lợn bệnh và lợn tiếp xúc mầm bệnh; biện pháp khoanh vùng ổ dịch; biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi; biện pháp kiểm soát vận chuyển heo và sản phẩm thịt lợn; biện pháp giám sát và cảnh báo dịch bệnh. Trong tình huống 3 này, TP sẽ hỗ trợ tài chính cho người chăn nuôi có lợn buộc phải tiêu hủy theo quy định tại Nghị định 02/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. Hiện TP đang áp dụng các biện pháp để ứng phó trong tình huống 3. Đó là biện pháp xử lý tiêu hủy lợn bệnh và lợn tiếp xúc mầm bệnh; biện pháp khoanh vùng ổ dịch; biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi; biện pháp kiểm soát vận chuyển heo và sản phẩm thịt lợn; biện pháp giám sát và cảnh báo dịch bệnh. Trong tình huống 3 này, TP sẽhỗ trợ tài chính cho người chăn nuôi có lợn buộc phải tiêu hủy theo quy định tại Nghị định 02/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.