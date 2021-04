Điểm check-in ở Sa Pa có tượng nữ thần tự do ‘dính’ nhiều vi phạm

Trao đổi với Thanh Niên chiều nay, 29.4, ông Vương Trinh Quốc, Chủ tịch UBND TX.Sa Pa (tỉnh Lào Cai), đã thông tin cụ thể về những sai phạm tại điểm check-in An Sapa có tượng nữ thần tự do “phiên bản lỗi” gây xôn xao dư luận trong thời gian.

Đối với các mô hình tượng đã xây dựng, theo Nghị định 605 của Bộ VH-TT-DL, những công trình có tượng mô phỏng, bản sao mỹ thuật thì trước khi thi công, chủ cơ sở phải báo cáo sở VH-TT-DL địa phương, nếu được cho phép thì công trình mới được phép thi công.

Bên cạnh đó, theo luật Du lịch , An Sapa chưa phải là điểm du lịch được Sở VH-TT-DL cấp phép để được đón khách tham quan và phát hành vé in. Tại thời điểm kiểm tra, An Sapa chưa in và phát hành vé, chỉ có hoạt động đón khách tham quan . Ngay sau khi kiểm tra, đoàn kiểm tra liên ngành của TX.Sa Pa đã yêu cầu chủ cơ sở dừng hoạt động đón khách.