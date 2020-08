Diễn biến Covid-19 tại Quảng Trị ngày 15.8: Phát hiện vụ tụ tập 'phê' ma túy

Diễn biến dịch Covid-19 tại Quảng Trị, sáng 15.8, Công an TP.Đông Hà cho biết đang hoàn tất hồ sơ xử lý vụ phát hiện 7 thanh niên dương tính ma túy.

Theo đó, lúc 1 giờ ngày 14.8, qua công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Công an TP.Đông Hà phát hiện nhóm nam, nữ đang tụ tập phía ngoài một ngôi nhà trên đường Kim Đồng (thuộc KP.4, P. 2, TP.Đông Hà).

Ảnh do công an cung cấp

Những người này gồm T.L.A (30 tuổi, trú xã Triệu Thượng, H.Triệu Phong), H.T, (33 tuổi, trú thị trấn Ái Tử, H.Triệu Phong), N.C.V (29 tuổi, trú thôn Nhan Biều, Triệu Thượng, H.Triệu Phong), N.T.T.H (26 tuổi, trú KP.9, P.5, TP.Đông Hà), T.T.M.L (21 tuổi, trú thôn Giáo Liêm, Triệu Độ, Triệu Phong), L.T.T (24 tuổi, trú tiểu khu 1, thị trấn Ái Tử, Triệu Phong) và Đ.V.D (25 tuổi, trú tiểu khu 3, thị trấn Ái Tử, Triệu Phong).

Công an TP.Đông Hà khuyến cáo dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, các cấp, các ngành đang nỗ lực đẩy lùi dịch bệnh. Hơn lúc nào hết, đề nghị mỗi người dân hãy là một chiến sĩ phòng, chống dịch bệnh. Khi phát hiện đối tượng có hành vi phạm pháp luật về an ninh trật tự và vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh, đề nghị mọi người thông tin kịp thời về công an nơi gần nhất.