Điện Biên: Phát hiện liên tiếp 3 người mắc Covid-19, phong tỏa toàn bộ xã vùng cao

Cụ thể, bệnh nhân đầu tiên được phát hiện là chị P.M.H (bệnh nhân 3758), làm kế toán tại Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Tân Phong (xã Si Pha Phìn); 2 ca bệnh còn lại là chị V.T.T (bệnh nhân 3837) và chị L.T.K (bệnh nhân 3838), công tác cùng đơn vị với chị P.M.H.

Sau khi ghi nhận ca nhiễm, chính quyền H.Nậm Pồ đã tổ chức họp khẩn, chỉ đạo các biện pháp phòng, chống dịch.

Ngoài ra, H.Nậm Pồ đã thiết lập 6 chốt kiểm soát để tổ chức cách ly, phong tỏa toàn bộ xã Si Pa Phìn để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Theo lãnh đạo H.Nậm Pồ, xã Si Pa Phìn có 1.191 hộ dân với 5.975 nhân khẩu. Việc tổ chức thực hiện cách ly y tế được thực hiện đảm bảo an ninh trật tự, an toàn và an sinh xã hội trong vùng cách ly, nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh Covid-19 .