Điện gió Tân Thuận 'cản trở lưu thông', Sở TN-MT Cà Mau nói 'tàu ra vào bình thường'

Ngày 14.5, ông Bùi Minh Túy, Chủ tịch UBND H.Đông Hải (Bạc Liêu), cho biết công trình điện gió Tân Thuận - Cà Mau thi công cắm các trụ tuabin gió giữa luồng lạch ở cửa biển Gành Hào ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn tàu và các phương tiện khác ra vào cửa biển. Đơn vị thi công đang lắp đặt trụ tuabin gió trước cửa biển Gành Hào, H.Đông Hải, Bạc Liêu ẢNH: TRẦN THANH PHONG Cụ thể, qua phản ánh của người dân, ý kiến của các ngành chức năng 2 huyện Đông Hải và Đầm Dơi (Cà Mau), công trình điện gió Tân Thuận - Cà Mau triển khai thi công theo thiết kế bản vẽ, trong đó trụ số 4 cắm giữa luồng lạch, đường di chuyển của phương tiện thủy, gây nguy hiểm đến việc di chuyển; ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế của địa phương. Do đó, UBND H.Đông Hải kiến nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh có sự trao đổi với tỉnh Cà Mau, làm việc với nhà đầu tư xem xét, điều chỉnh lại vị trí các trụ tuabin gió sao cho phù hợp, đảm bảo an toàn cho phương tiện thủy hoạt động Trần Thanh Phong