Doanh nghiệp Trung Quốc thâu tóm dự án nhạy cảm

Bị đòi, Công ty InnovGreen đồng ý trả lại hơn 978 ha đất rừng gần biên giới Năm 2009, UBND tỉnh Nghệ An ký quyết định cho Công ty InnovGreen Nghệ An (thuộc Công ty TNHH MTV InnovGreen, do người Trung Quốc làm chủ) thuê hơn 978,5 ha đất rừng tại xã Cắm Muộn và Nậm Nhoóng (H.Quế Phong) để trồng rừng làm nguyên liệu. Thời hạn thuê đất đến năm 2057 với mức giá thuê 500 đồng/m2. Đây là địa bàn gần khu vực biên giới Việt - Lào, có vị trí quan trọng về an ninh quốc phòng, nên thời điểm đó nhiều người dân và một số cán bộ địa phương phản đối dự án này. Sau 10 năm thuê đất, DN này chỉ trồng cây trên diện tích 294 ha nhưng không hiệu quả và từ năm 2011 đến nay không trồng thêm cây nào. Năm 2019, UBND H.Quế Phong có văn bản đề nghị UBND tỉnh Nghệ An thu hồi lại diện tích này để giao cho người dân địa phương. Sau khi bị đòi đất, Công ty InnovGreen Nghệ An có văn bản trả đất và đề nghị được miễn tiền thuê đất thời gian qua. Ngày 17.5, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, cho biết Công ty InnovGreen đã đồng ý trả lại đất cho địa phương. Tuy nhiên, ông Hiếu cũng chưa rõ DN này đã thực hiện xong nghĩa vụ trả tiền thuê đất hay chưa. Khánh Hoan