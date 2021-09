Theo thượng tá Nguyễn Thành Nam, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an TP.Đà Nẵng), thời gian qua, trên thế giới đã xảy ra một số vụ cháy tại khu cách ly điều trị Covid-19 gây thương vong, thiệt hại tài sản. Lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Công an, đơn vị, địa phương kiểm tra, đảm bảo an toàn PCCC tại các bệnh viên dã chiến, điểm thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19

HUY ĐẠT