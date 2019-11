Diễn tập trấn áp giang hồ đại náo bệnh viện

Theo kịch bản diễn tập , 2 nhóm giang hồ hỗn chiến làm 2 người bị thương và được đưa vào Bệnh viện Nhân dân (BVND) Gia Định cấp cứu vào sáng 30.11. Trong lúc các y, bác sĩ Khoa cấp cứu đáng nỗ lực cứu bệnh nhân, bảo vệ ngăn cản nhóm thứ nhất quậy quá thì nhóm thứ 2 lào vào truy sát , không cho điều trị cho 2 nạn nhân bị thương.

Diễn tập xử trí vụ hỗn loạn ở Khoa Cấp cứu

Sự việc trở nên hỗn loạn khi một nhóm người mang theo hung khí tấn công, đập nát cửa kính ở Khoa cấp cứu, đe dọa người đang được cấp cứu, nhân viên y tế và cả người dân. Và nhóm nhóm lao vào tấn công nhau.

Các y bác sĩ đang cấp cứu cho nạn nhân bị thương trong vụ hỗn chiến

Nhiều người mang hung khí lao vào Khoa cấp cứu Bệnh viện Nhân dân Gia Định

Lúc này, bệnh viện buộc phải khởi động quy trình báo động an ninh trật tự khẩn cấp (Code Grey) đến Công an Q.Bình Thạnh và toàn bệnh viện để huy động lực lượng đến trấn áp những người manh động. Đồng thời, nhân viên y tế cũng phát loa trấn an bệnh nhân và thân nhân giữ bình tĩnh.

Một số người mang hung khí tấn công sâu vào khu vực cứu chữa bệnh nhân

Chỉ ít phút sau, lực lượng công an có mặt và trấn áp những người mang hung khí, gây náo loại Khoa cấp cứu, đưa về trụ sở công an để xử lý.

Lực lượng công an có mặt trấn áp những người có hung khí và gây náo loạn Khoa Cấp cứu

Đây là khung cảnh diễn tập xử lý tình huống khẩn cấp gây mất an ninh trật tự tại (Code Grey) vào sáng 30.11 tại BVND Gia Định. Buổi diễn tập do Sở Y tế phối hợp với Công an Q.Bình Thạnh, Công an TP.HCM và BVND Gia Định thực hiện, có sự tham gia của nhiều bệnh viện trên địa bàn.

Sẽ triển khai Code Grey trên toàn TP.HCM

Chia sẻ tại buổi diễn tập, TS.BS Nguyễn Anh Dũng, Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cho biết 6 năm trước, có 2 nhóm guang hồ tìm nhau giải quyết tại Khoa Cấp cứu. Mặc dù có sự can thiệp kịp thời của bệnh viện, công an nhưng vụ việc vẫn gây lo lắng cho bệnh viện và ngành y tế.

Diễn tập giang hồ đại náo Khoa Cấp cứu

Cũng theo TS.BS Dũng, kết thúc chuyến tập huấn quản lý bệnh viện tại Úc, PGS.TS Tăng Chí Thượng, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, đặt hàng bệnh viện làm hệ thống báo động các tình khẩn cấp trong bệnh viện và có thể ứng dụng tại các bệnh viện khác.

“Nhu cầu thực tế là mong muốn có môi trường khám, chữa bệnh an toàn, an ninh trật tự đảm bảo. Tuy nhiên, do điều kiện cơ sở vật chất cũ, kinh tế còn khó khăn nên tôi đặt hàng nhân viên bệnh viện với những gì sẵn có để làm. Và hệ thống báo gọi Auto Call ra đời 2 năm trước”, TS.BS Dũng nói.

Sau đó, bệnh viện làm thêm hệ thống báo động về an ninh trật Code Grey, báo cháy, báo động đỏ… một năm qua hệ thống hoạt động tốt. Để vận hành hệ thống báo động các tình huống khẩn cấp, mỗi tháng bệnh viện chỉ tốn khoảng 1 triệu đồng nhưng mang lại là an toàn tính mạng cho người dân, nhân viên y tế yên tâm hơn...

Quy trình Code Grey sẽ được áp dụng cho các bệnh viện thuộc Sở Y tế

Theo PGS.TS Tăng Chí Thượng, BVND Gia Định từng xảy ra nhiều sự cố và bệnh viện cũng đã hình thành quy trình Code Grey. Quy trình huy động nhanh sự phối hợp công an quận, phường và ngăn chặn kịp thời nhiều vụ việc. Quy trình Code Grey sẽ áp dụng cho tất cả bệnh viện thuộc Sở.