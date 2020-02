Điều tra giám đốc lừa bán dự án 'ma'

Cấm xuất cảnh đối với Phó giám đốc Bình Dương City Land Ngày 22.2, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã ra quyết định cấm xuất cảnh có thời hạn đối với ông Hoàng Anh Vui (26 tuổi), Phó giám đốc phụ trách pháp lý Công ty CP TMDV-XDĐT TP địa ốc Bình Dương City Land (Công ty Bình Dương City Land; trụ sở tại P.Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương). Thời hạn cấm xuất cảnh là 1 tháng (từ ngày 20.2 - 20.3.2020) nhằm phục vụ công tác điều tra, xác minh những tố cáo của người dân liên quan đến việc bán đất nền tại Bình Dương. Ngoài chức danh Phó giám đốc phụ trách pháp lý Công ty Bình Dương City Land, ông Vui còn là Giám đốc Công ty CP ĐT-PT địa ốc Thành Công (P.Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một). Ông Vui cũng là người được xác định đã ký thỏa thuận hợp đồng, ký giấy thu tiền của hàng trăm người mua đất tại các dự án "ma" như Green City, Phúc Long ở H.Bàu Bàng và H.Phú Giáo (Bình Dương) với tổng số tiền lên đến hàng chục tỉ đồng. Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Bình Dương) cũng đã triệu tập ông Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc, người đại diện theo pháp luật và Lê Văn Công, Giám đốc pháp lý của Công ty Bình Dương City Land để xác minh làm rõ. 2/nền)..., và hầu hết là ông Vui ký giấy thu tiền (một số còn lại do ông Hùng và ông Công ký giấy thu tiền). Trong khi đó, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương khẳng định chưa nhận được hồ sơ xin cấp phép của bất kỳ dự án nào có tên Green City và Phúc Long. Như Thanh Niên đã thông tin , từ ngày 18 - 22.2, mỗi ngày có hàng trăm lượt khách hàng kéo đến trụ sở Công ty Bình Dương City Land đòi tiền, đòi bàn giao đất tại dự án Green City và Phúc Long, nhưng không được đáp ứng, sau đó nhiều người đã làm đơn tố cáo lên Công an tỉnh Bình Dương. Những người mua đất cung cấp chứng từ cho công an đã đóng số tiền từ 280 - 360 triệu đồng/nền (100 m/nền)..., và hầu hết là ông Vui ký giấy thu tiền (một số còn lại do ông Hùng và ông Công ký giấy thu tiền). Trong khi đó, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương khẳng định chưa nhận được hồ sơ xin cấp phép của bất kỳ dự án nào có tên Green City và Phúc Long. Đỗ Trường