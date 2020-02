'Vẽ' dự án 'ma' Coco Green Home phân lô bán nền, chủ Công ty Nhất Thành Nam bị khởi tố

Ngày 21.2, Công an thị xã Điện Bàn (Quảng Nam), cho biết liên quan đến vụ vẽ dự án "ma" để phân lô bán nền , Cơ quan CSĐT Công an thị xã Điện Bàn đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Huỳnh Tấn Vỹ (45 tuổi, ở phường Điện An, thị xã Điện Bàn).