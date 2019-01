Điều tra làm rõ vụ hành hung phóng viên VTV

Sau loạt phóng sự Vượt biên để bán con trên Thanh Niên, Công an H.Kỳ Sơn (Nghệ An) ra quyết định khởi tố bị can đối với Moong Thị Oanh để điều tra hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép.