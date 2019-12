Điều tra nghi án 2 bé gái bị hàng xóm dâm ô và hiếp dâm

Chiều 13.12, thông tin từ Công an huyện Quan Hóa cho biết, sáng cùng ngày, cơ quan này đã chuyển hồ sơ và nghi phạm cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa để tiếp tục điều tra về nghi án bé gái 8 tuổi và bé gái 10 tuổi bị dâm ô và hiếp dâm.

Nghi phạm bị gia đình các cháu bé tố cáo và đã bị cơ quan công an tạm giữ hình sự là C.X.N (49 tuổi, ngụ tại khu Mướp, thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa).

Công an huyện Quan Hóa triệu tập và sau đó quyết định tạm giữ hình sự ông N. để phục vụ điều tra. Do vụ việc có tính chất phức tạp nên Công an huyện Quan Hóa chuyển hồ sơ và nghi phạm cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra.