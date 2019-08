Điều tra nghi án cha đâm con trai tử vong

Trước đó, tối 31.7, Công an TP.Buôn Ma Thuột nhận thông tin về việc một nam thanh niên chết tại nhà riêng ở buôn Kao (xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột) với vết cắt trên cổ. Nạn nhân được xác định tên Y Thức H’mốk (33 tuổi).

Ngay sau đó, cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự đối với nghi can là ông Y DJin Byă (55 tuổi, trú buôn Kao) - cha ruột nạn nhân.

Theo thông tin ban đầu, chiều 31.7, em gái Y Thức về nhà thì phát hiện anh trai tử vong giữa nền nhà, ở cổ có một vết cắt sâu, nên vội báo công an. Nhận tin báo, lực lượng Công an TP Buôn Ma Thuột cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra.

Qua xác minh, ông Y Djin được mời về cơ quan công an lấy lời khai nhưng lúc đầu quanh co, không khai gì. Sau đó, đến khuya cùng ngày, ông Y Djin bất ngờ khai nhận chính mình đã gây ra cái chết cho con trai.

Theo lời khai ban đầu của nghi can, chiều 31.7, Y Thức đi đám cưới về nhà trong tình trạng say xỉn và giữa hai cha con cự cãi nhau . Y Thức lao vào đánh ông Y Djin rồi sau đó do quá say nên nằm ngủ giữa nền nhà.