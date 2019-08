Điều tra phá rừng ở Đắk Lắk, phát hiện thêm điểm tập kết gỗ lậu

Phần lớn số gỗ tập kết được chế biến thành sản phẩm là những tấm phản, cột nhà có kích thước lớn, với tổng khối lượng hơn 32 m3.

Tiếp tục khám nghiệm hiện trường trên diện tích rừng 30 ha ở xã Cư Yang, lực lượng chức năng phát hiện hơn 60 gốc cây lớn đã bị cưa hạ trái phép, với khối lượng gỗ hơn 200 m3 còn nằm giữa rừng. Cùng với số gỗ thu giữ gần 100 m3 vào ngày 18.8, tổng khối lượng thu giữ trong đợt truy quét lâm tặc này trên địa bàn khoảng 330 m3 .

Trước đó, sau nhiều tháng theo dõi, mật phục, chiều 18.8, tổ công tác gồm các đơn vị công an khác địa bàn do Công an tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo đã bắt quả tang 4 nghi can Hoàng Văn Năm (32 tuổi), Ngô Văn Năm (35 tuổi), Hoàng Văn Nam (35 tuổi) và Phùng Văn Hội (24 tuổi, cùng trú xã Cư Yang, H.Ea Kar) cưa hạ 6 cây gỗ lớn tại khu vực rừng thuộc lâm phần quản lý của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ea Kar.