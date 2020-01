Điều tra việc côn đồ đe dọa phóng viên tác nghiệp

Ngày 4.1, Thành ủy Bà Rịa (Bà Rịa-Vũng Tàu) tổ chức họp báo thông tin về vụ King Night Club trên đường Cách Mạng Tháng Tám, P.Phước Trung (TP.Bà Rịa) bị sập làm 6 người bị thương, 1 người chết.

Chủ trì cuộc họp báo, ông Nguyễn Tiến Phương, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bà Rịa, cho hay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo UBND TP.Bà Rịa đã đến Bệnh viện Bà Rịa thăm hỏi các nạn nhân bị thương, trao hỗ trợ 2 triệu đồng/người. Riêng trường hợp tử vong do ngạt cơ học là anh Phạm Kim Linh (28 tuổi, quê Thanh Hóa), UBND TP.Bà Rịa hỗ trợ 20 triệu đồng cho đại diện gia đình để đưa thi hài về quê mai táng.

Trước đó, khoảng 16 giờ 30 ngày 3.1, khi các nhân viên King Night Club và công nhân đang dọn vệ sinh, hoàn thiện những chi tiết nội thất thì bất ngờ toàn bộ trần nhà sập, đè nhiều người. Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tìm kiếm người bị nạn. Sau nhiều giờ, lực lượng chức năng tiếp cận, đưa được 6 người ra ngoài đi cấp cứu tại Bệnh viện Bà Rịa. Riêng nạn nhân Linh bị tử vong nằm kẹt trong đống đổ nát đến 21 giờ cùng ngày mới đưa được ra ngoài.

Ngang nhiên đe dọa phóng viên

Điều đáng nói, khi vụ tai nạn xảy ra, nhiều PV báo, đài đến tác nghiệp đã bị một nhóm thanh niên xăm trổ ngăn cản, đe dọa hành hung. Những hành vi này diễn ra ngay trước mắt rất nhiều cán bộ chiến sĩ công an nhưng không ai có động thái can thiệp (!).

Cụ thể, khi PV Thanh Niên tới, đưa máy ảnh lên để chụp hiện trường bên ngoài thì có 4, 5 người đầy xăm trổ đến cấm quay phim chụp hình, dù phóng viên đã nói rõ là đang tác nghiệp báo chí.

Phóng viên liền lấy điện thoại ra để tác nghiệp cũng bị nhóm này chụp điện thoại yêu cầu xóa hình và có lời lẽ đe dọa hành hung . Tương tự, PV T.T của Báo Dân Việt đến chụp hình cũng bị nhóm xăm trổ đến dọa đánh. PV T.T phản ứng thì nhóm người này lấy cây gỗ đòi hành hung. Một PV của Đài phát thanh - truyền hình tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu mang máy quay phim đến tác nghiệp tại hiện trường cũng bị nhóm thanh niên xăm trổ đe dọa, đòi đập máy quay.

“Tôi đến hiện trường có xuất trình thẻ nhà báo cho các cán bộ công an nhưng họ không cho quay phim. Tôi có phản ứng thì ngay tức thì có 4, 5 người đầy hình xăm trổ đứng cạnh bên lực lượng công an chửi bới, đe dọa, giật máy quay đòi đập. Tôi rất ức chế vì sao các cán bộ công an lại không có bất cứ phản ứng nào trước nhóm thanh niên có hành vi đe dọa PV tác nghiệp”, PV này bức xúc.

Nhóm thanh niên tại hiện trường có hành vi ngăn cản, đe dọa không cho phóng viên tác nghiệp Ảnh: Nguyễn Long Việc nhóm người xăm trổ ngăn cản PV tác nghiệp thậm chí còn diễn ra ngay trước lãnh đạo Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy Bà Rịa... Tại buổi họp báo, các PV đã phản ánh về việc bị nhóm côn đồ ngăn cản, đe dọa hành hung, ông Nguyễn Tiến Phương xác nhận “đã chứng kiến vụ việc trên khi đến hiện trường”. “Ngay trong đêm 3.1, lãnh đạo TP.Bà Rịa đã chỉ đạo Công an TP.Bà Rịa phối hợp các lực lượng chức năng điều tra vụ việc. Quan điểm của TP là không bao che, xử lý đúng quy định của pháp luật”, ông Phương nói. Việc nhóm người xăm trổ ngăn cản PV tác nghiệp thậm chí còn diễn ra ngay trước lãnh đạo Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy Bà Rịa... Tại buổi họp báo, các PV đã phản ánh về việc bị nhóm côn đồ ngăn cản, đe dọa hành hung, ông Nguyễn Tiến Phương xác nhận “đã chứng kiến vụ việc trên khi đến hiện trường”. “Ngay trong đêm 3.1, lãnh đạo TP.Bà Rịa đã chỉ đạo Công an TP.Bà Rịa phối hợp các lực lượng chức năng điều tra vụ việc. Quan điểm của TP là không bao che, xử lý đúng quy định của pháp luật”, ông Phương nói.

“Điểm nóng”

King Night Club trước đây có nhiều tên gọi khác nhau và thời gian qua, đây là “điểm nóng” về an ninh trật tự của TP.Bà Rịa. Đã có nhiều vụ các nhóm côn đồ đánh nhau, gây thương tích tại đây và Thanh Niên đã thông tin.

Điển hình là tối 2.3.2018, nhóm Nguyễn Hải Đạo (33 tuổi, ngụ TP.Bà Rịa) đang chơi trong King Club (tên gọi trước đây của King Night Club - PV) thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm Võ Văn Phước (25 tuổi, ngụ H.Long Điền), dẫn đến hai bên lao vào hỗn chiến . Phước bị nhóm Đạo chém vào tay. Sau đó, nhóm của Phước tước được hung khí của nhóm Đạo, chém Nguyễn Thanh Hân và Trần Thanh Tuấn thương tích nặng...

Tại buổi họp báo, PV Thanh Niên cũng như một số tờ báo khác đặt vấn đề vì sao King Night Club rất nhiều lần xảy ra mất an ninh trật tự vẫn không bị thu hồi giấy phép hoạt động, thì ông Nguyễn Tiến Phương không trả lời, mà cho biết họp báo chỉ cung cấp thông tin ban đầu về vụ sập?!