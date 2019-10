Điều tra vụ án cố ý lái ô tô đâm chết người ở Thanh Hóa

Chiều 15.10, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thông tin về vụ việc một chiếc xe ô tô bán tải đâm thẳng vào xe máy đang dừng đèn đỏ, khiến 1 người chết và 1 người bị thương. Vụ việc xảy ra vào tối ngày 12.10, được cơ quan điều tra xác định là vụ án mạng chứ không phải tai nạn giao thông thông thường.

Theo kết quả điều tra ban đầu của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa, khoảng 18 giờ 40 phút ngày 12.10, Lê Minh Đức (23 tuổi, ngụ tại phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa) điều khiển xe ô tô bán tải mang biển số 36C-280.87, trên xe chở theo 4 thanh niên khác. Ngoài ra, nhóm của Đức còn có 2 thanh niên nữa đi bằng xe máy, theo phía sau xe ô tô của Đức.

Khi đến khu vực ngã 5 Đình Hương, phường Hàm Rồng (thành phố Thanh Hóa) thì có một số người dùng hung khí đuổi chém 2 thanh niên đi xe máy trong nhóm của Đức. Nhưng rất may, 2 thanh niên này đã kịp tháo chạy.

Ít phút sau, khi đang dừng xe ô tô ở khu vực ngã 5 Đình Hương, thì Đức phát hiện Trần Hồng Phúc (17 tuổi, ngụ tại phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa) và anh Lê Hồ Nam (18 tuổi, ngụ tại phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa) đi trên xe máy nhãn hiệu Exciter cũng dừng theo tín hiệu đèn giao thông.

Cho rằng Phúc và Nam là những người đuổi đánh nhóm bạn của mình, nên Đức bất ngờ quay đầu xe, rồi rồ ga đâm thẳng vào xe máy của Phúc và Nam, hất văng xe và 2 thanh niên này lên vỉa hè. Chiếc xe bán tải do Đức điều khiển chỉ dừng lại và bị lật nghiêng sau khi đâm vào gốc cây bên đường. hậu quả, Trần Hồng Phúc chết tại chỗ, Lê Hồ Nam bị thương nặng hiện đang điều trị tại bệnh viện.

Sau khi gây án, Đức và những thanh niên ngồi trên ô tô đã bò ra khỏi xe, rồi trốn khỏi hiện trường. Sau đó, Đức đến cơ quan công an đầu thú, và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Bước đầu, cơ quan công an xác định nguyên nhân vụ án là do mâu thuẫn giữa các cá nhân trong làm ăn . Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án nghiêm trọng này.