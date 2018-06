Điều tra vụ chiếm nhà

Theo anh Tiển, tháng 1.2018, anh hợp đồng mua nhà đất dạng biệt thự (gồm 3 căn độc lập) tại địa chỉ nói trên từ ông Nguyễn Binh Hùng (theo Hợp đồng mua bán công chứng số 0392 ngày 8.1.2018 tại Văn phòng Công chứng Q.10, TP.HCM). Ngày 17.1, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 4803/2004 do UBND Q.Thủ Đức cấp đã được sang tên cho anh Tiển.

tin liên quan Ma trận giấy tờ giả, lừa nhà thật ở TP.HCM: Đứng hộ tên, giá 2 triệu đồng! Thế nhưng, ngày 3.3, ông N.Đ.T và bà N.T.H.K, là những người môi giới cho anh Tiển mua căn nhà trên, đi cùng với nhiều người đàn ông đến dọa giết, giật chìa khóa và chiếm giữ căn nhà thứ 3, đồng thời bắt anh Tiển phải bán rẻ căn biệt thự này cho họ. Gia đình anh Tiển báo Công an P.Hiệp Bình Phước. Công an mời hai bên về làm việc, để bảo đảm an ninh trật tự. Thế nhưng, qua ngày hôm sau nhóm người lạ này vẫn cố tình phá cửa vào căn nhà trên, tự ý thay khóa và ở luôn trong nhà. Ngày 15.4, gia đình anh Tiển dưới sự chứng kiến của Công an P.Hiệp Bình Phước đã thuê người phá khóa vào bên trong. Lúc này, xuất hiện người phụ nữ tên N.T.L đi cùng chồng và nhóm người lạ mặt xuất hiện và tự xưng mình là chủ căn nhà. Bà L. cho biết mua căn nhà này từ ông T., bà K. Thấy vụ việc có dấu hiệu lừa đảo và chiếm giữ nhà trái pháp luật, nên Công an P.Hiệp Bình Phước đã chuyển lên Công an Q.Thủ Đức thụ lý. Thế nhưng, ngày 3.3, ông N.Đ.T và bà N.T.H.K, là những người môi giới cho anh Tiển mua căn nhà trên, đi cùng với nhiều người đàn ông đến dọa giết, giật chìa khóa và chiếm giữ căn nhà thứ 3, đồng thời bắt anh Tiển phải bán rẻ căn biệt thự này cho họ. Gia đình anh Tiển báo Công an P.Hiệp Bình Phước. Công an mời hai bên về làm việc, để bảo đảm an ninh trật tự. Thế nhưng, qua ngày hôm sau nhóm người lạ này vẫn cố tình phá cửa vào căn nhà trên, tự ý thay khóa và ở luôn trong nhà. Ngày 15.4, gia đình anh Tiển dưới sự chứng kiến của Công an P.Hiệp Bình Phước đã thuê người phá khóa vào bên trong. Lúc này, xuất hiện người phụ nữ tên N.T.L đi cùng chồng và nhóm người lạ mặt xuất hiện và tự xưng mình là chủ căn nhà. Bà L. cho biết mua căn nhà này từ ông T., bà K. Thấy vụ việc có dấu hiệu lừa đảo và chiếm giữ nhà trái pháp luật, nên Công an P.Hiệp Bình Phước đã chuyển lên Công an Q.Thủ Đức thụ lý.

Ngày 16.4, Công an Q.Thủ Đức mời anh Tiển lên làm việc để điều tra vụ việc. Nhưng cho đến nay, những người chiếm giữ nhà trái phép vẫn ngang nhiên ở trong nhà anh Tiển. “Họ liên tục gọi điện dùng lời lẽ đe dọa tôi và ép tôi phải bán rẻ căn biệt thự này cho họ thì mới được yên. Trong khi đó, nhà tôi thế chấp ngân hàng trả lãi hằng tháng. Tôi yêu cầu những người lạ mặt ra khỏi nhà của tôi để tôi cho thuê lấy tiền trả lãi ngân hàng nhưng sự việc xảy ra đã nhiều tháng nay, chưa được giải quyết!”, anh Tiển bức xúc.

Trả lời Thanh Niên, Công an P.Hiệp Bình Phước cho biết khi vụ việc xảy ra, công an phường có mặt để đảm bảo an ninh trật tự. Anh Tiển cũng đưa các giấy tờ chứng minh mình chính là chủ hợp pháp căn biệt thự nói trên. Bà L. cũng cho biết bà là nạn nhân của vụ lừa đảo. “Chức năng công an phường đảm bảo an ninh trật tự, còn tranh chấp nhà thì tư pháp phường sẽ thụ lý và hướng dẫn tiếp. Toàn bộ hồ sơ công an phường đã chuyển lên công an quận thụ lý”, đại diện Công an P.Hiệp Bình Phước cho biết thêm.

Đại tá Lê Anh Tuấn, Trưởng công an Q.Thủ Đức, xác nhận việc tranh chấp nhà giữa bà L. với ông Tiển thì P.Hiệp Bình Phước đang xử lý. Còn việc bà K., ông T. có dấu hiệu lừa đảo thì công an tiếp tục điều tra làm rõ.