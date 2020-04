Điều tra vụ côn đồ 'xin đểu' đất không được, đánh hai cha con nhập viện

Ngày 9.4, Công an TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết đang điều tra làm rõ vụ nhóm côn đồ “ xin đểu ” đất không được, ngang nhiên chiếm đất sản xuất, dẫn đến việc xô xát khiến ông Nguyễn Hữu Lễ (66 tuổi, người đang canh tác ở khu đất) và con trai Nguyễn Hữu Tuấn (27 tuổi) phải nhập viện cấp cứu.

Thông tin ban đầu, sáng 8.4, một nhóm 4 người gồm Bùi Đức Khoa (31 tuổi), Bùi Đức Cường (27 tuổi, em Khoa), Huỳnh Tấn Tài và Nguyễn Văn Cương (cùng ngụ xã Xuân Thọ, TP.Đà Lạt), đi 2 xe máy mang theo rựa, cây baton (gậy dũ 3 khúc) đến khu vườn của gia đình ông Nguyễn Hữu Lễ và vợ Nguyễn Thị Thu Nguyệt (53 tuổi, ngụ thôn Đa Thọ, xã Xuân Thọ) đang canh tác.

Khoa “xin” ông Lễ chia một phần lô đất để canh tác nhưng gia đình ông Lễ không đồng ý. Lúc này, nhóm của Khoa và những người trong gia đình ông Lễ xảy ra xô xát.

Vết thường trên đầu ông Lễ phải may nhiều mũi

Hậu quả, ông Lễ và anh Tuấn bị chấn thương. Ông Lễ bị vết thương trên đầu dài 6 cm cùng nhiều vết thương khác ở vai, tay, mạng sườn, chân… Cả hai được đưa đến Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng cấp cứu. Người trong nhóm của Khoa cũng bị thương.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Ngô Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Xuân Thọ, xác nhận phần đất gia đình ông Lễ canh tác có 2 phần, thửa 47 và 48 canh tác từ lâu và một phần mới khai phá thêm vài năm qua. Toàn bộ phần đất đó nằm trong quy hoạch đất lâm nghiệp và hành lang lộ giới của đường xe lửa nên chưa được cấp sổ đỏ.

Về vụ việc nhóm của Khoa tới "xin đểu đất", ông Dũng khẳng định: “Về cơ sở, căn cứ pháp lý, Bùi Đức Khoa đã sai hoàn toàn, không có cơ sở gì để tranh chấp cả”. Ông Dũng cho biết thêm chính quyền địa phương đã có văn bản đề xuất lãnh đạo Công an TP.Đà Lạt khởi tố vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an TP. Đà Lạt cho biết sau khi xảy ra vụ việc, chiều 8.4, Công an TP.Đà Lạt phối hợp Viện KSND TP. Đà Lạt đến khám nghiệm hiện trường , củng cố lời khai của những người liên quan. Công an xã Xuân Thọ cho gia đình bảo lãnh Khoa và những người trong nhóm về và buộc viết cam kết không tái phạm.