Ngày 24.12, Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) cho biết đã giao Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận này phối hợp Công an P.Tân Chính xác minh, điều tra vụ con nợ tố bị người của chủ nợ lấy ô tô