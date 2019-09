'Khủng bố' đòi nợ kiểu giang hồ lan ra Đà Nẵng

Sáng 14.9, Công an P.Vĩnh Trung (Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) chuyển vụ việc một nữ nhân viên bị khủng bố đòi nợ do người thân vay tiền công ty tài chính, cho Công an Q.Thanh Khê thụ lý theo thẩm quyền.

Thủ đoạn đê hèn, chế ảnh... tế sống

Theo trình báo của chị N.T.T (29 tuổi, tạm trú P.Vĩnh Trung), chị là nhân viên một công ty kinh doanh vàng bạc đá quý, chi nhánh tại Đà Nẵng.

Cha chị là ông Nguyễn Văn Đợi (ngụ Đắk Lắk) vay 30 triệu đồng của một công ty tài chính và có lấy tên chị N.T.T cùng số điện thoại của chị để làm số tham chiếu khi vay nợ.

Gần đây, khi cha chị là ông Đợi chậm trả nợ theo hợp đồng, chị T. bất ngờ bị khủng bố đòi nợ với nhiều hình thức đê hèn.

Cụ thể, chị T. liên tục bị gọi điện, nhắn tin chửi rủa, nhục mạ với nội dung buộc phải trả nợ thay cha; chưa hết, các đối tượng đòi nợ còn dùng photoshop ghép ảnh chị T. và cha chị lên bàn thờ để... tế sống và tung khắp mạng xã hội.

Mặc dù chị T. đã giải thích chị không liên quan đến khoản nợ, nhưng vẫn bị đòi nợ gắt gao với lời lẽ giang hồ, chợ búa.

Không chỉ quấy rối cuộc sống cá nhân của chị T, nhiều đối tượng còn gọi điện vào số điện thoại của công ty, nói xấu chị với công ty nơi chị làm việc khiến chị bị ban giám đốc yêu cầu giải trình, ảnh hưởng công việc.

Chị T. đã trình báo vụ việc tại Công an P.Vĩnh Trung và được hướng dẫn cung cấp các tài liệu, tin nhắn khủng bố đòi nợ với nội dung bôi nhọ danh dự cá nhân để công an củng cố chứng cứ giải quyết.