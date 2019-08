Khởi tố nhóm côn đồ ở Đà Nẵng 'khủng bố' ép con trả nợ thay mẹ

Tối 8.8, Công an Q.Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam nhóm côn đồ “khủng bố” ép con trả nợ thay mẹ, về tội cưỡng đoạt tài sản.

Theo đó, Đặng Ngọc Dũng (31 tuổi, ngụ P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ) bị bắt tạm giam, Mai Văn Khánh (biệt danh Khánh “Mặt quỷ”, 36 tuổi, ngụ P.Chính Gián, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) được tại ngoại, cấm rời khỏi nơi cư trú.

Liên tục ném chất bẩn, tạt sơn vào nhà

Trước đó, mẹ anh Trần Nguyễn Quốc Việt (28 tuổi, ngụ 53 Quách Xân, P.Hòa An) là bà Nguyễn Thị Sáu nợ Nguyễn Thị Thúy An (28 tuổi, ngụ P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu) 750 triệu đồng, nợ Dũng 50 triệu đồng.

Dũng lấy xe máy của bị hại để xiết nợ rồi về khoe chiến hữu - Ảnh: V.T

Do bà Sáu hiện rời khỏi địa phương, nên An, Dũng bàn nhau “khủng bố” ép con trả nợ thay mẹ.

Tối 28.5, 2 bị can trên cùng An, Vũ Ngọc Vân (chồng An), Nguyễn Thị Châu (32 tuổi, ngụ TX.Điện Bàn, Quảng Nam) nhậu trên đường Trần Đình Nam (P.Hòa An), thì An thấy vợ chồng Việt cùng con nhỏ và em trai Việt đi ngang.

Nhóm An truy đuổi, chặn xe Việt; Dũng, An đưa ra giấy bà Sáu nhận nợ và ép Việt viết giấy nhận nợ khác thay mẹ tổng cộng 800 triệu đồng.

Khánh "Mặt quỷ" - Ảnh: V.T Đặng Ngọc Dũng - Ảnh: V.T

Dũng còn lấy xe máy của Việt mang về quán nhậu khoe chiến tích, nhưng khiến các chiến hữu hoảng hốt vì biết vi phạm pháp luật, khuyên Dũng tự mang trả lại.

Tuy nhiên, những ngày tiếp theo, nhóm côn đồ “khủng bố”, liên tục ném chất bẩn, tạt sơn vào nhà của anh Việt nhằm ép con trả nợ thay mẹ, đồng thời dọa giết, khiến gia đình anh phải bỏ đi nơi khác sống.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý.