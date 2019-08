Phụ nữ nghèo ở Đà Nẵng sập bẫy vay nặng lãi giang hồ Hải Phòng

Ngày 27.8, Công an Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) ra thông báo tìm bị hại là phụ nữ nghèo, đơn thân sập bẫy giang hồ Hải Phòng cho vay nặng lãi với lãi suất cắt cổ.

Lập công ty tài chính núp bóng tín dụng đen

Theo điều tra, tháng 6.2018, Nguyễn Trung Đức và Nguyễn Trung Công (cùng 31 tuổi, cùng ngụ TP.Hải Phòng) đưa 4 đàn em: Mai Văn Tùng (37 tuổi), Trần Văn Nam (25 tuổi), Đào Hồng Quân và Đinh Quang Hoàn (cùng 29 tuổi) từ Hải Phòng vào Đà Nẵng lập công ty tài chính núp bóng tín dụng đen ở đường Nguyễn Xí (P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu).

Nhóm này cá biệt chỉ chuyên săn tìm phụ nữ nghèo, đơn thân, vì thuộc thành phần yếu thế, thân cô thế cô, dễ bắt nạt cũng như thu hồi nợ.

Theo Công an Q.Liên Chiểu, Đức, Công “chuyên trị” những phụ nữ buôn bán nhỏ, với nhu cầu vay vốn ít để lách luật, bởi dù Bộ luật Hình sự mới đã tăng thêm công cụ trấn áp tội phạm cho vay nặng lãi, nhưng hình phạt so với mức độ thu lợi bất chính còn nhẹ, nên băng nhóm giang hồ Hải Phòng này cố tính chia nhỏ món tiền cho nhiều người vay.

Nguyễn Trung Đức Ảnh: V.T Sổ cái ghi danh sách vay nặng lãi Ảnh: V.T

Đủ cơ sở khởi tố tội cho vay nặng lãi

Công an Q.Liên Chiểu đã xác định, từ tháng 6 đến tháng 8.2018, nhóm này cho 258 người vay với lãi suất cắt cổ 15 - 25%/tháng, đa phần là phụ nữ nghèo, đơn thân, với các khoản vay từ 5 đến 150 triệu đồng/trường hợp.

Đức, Công trả lương tháng cho Tùng, Nam, Quân, Hoàn để thu hồi nợ, hằng ngày con nợ nộp trung bình 200.000 đồng/người. Người vay đóng tiền góp trễ hẹn, có dấu hiệu chây ì liền bị các đối tượng đe dọa, khủng bố.

Tuy nhiên, do bị hại sợ bị trả thù, nên đến nay, chỉ mới có 32 trường hợp đến trình báo, hợp tác với Công an Q.Liên Chiểu, qua đó công an quận xác định Đức, Công đã trục lợi khoảng 80 triệu đồng, đủ cơ sở khởi tố vụ án và bị can tội cho vay nặng lãi.

Theo Công an Q.Liên Chiểu TP.Đà Nẵng, đường dây tín dụng đen này rất ngoan cố, bất hợp tác, không cung cấp mật khẩu máy tính lưu hồ sơ vay, không thừa nhận sổ cái; do đó, Công an Q.Liên Chiểu thông báo tìm thêm các bị hại là phụ nữ nghèo, đơn thân sập bẫy vay nặng lãi để đánh giá toàn diện mức độ phạm tội của băng nhóm giang hồ Hải Phòng.