Điều tra vụ công nhân mỏ than ở Quảng Ninh tử vong dưới hầm sâu

Ngày 8.1, thông tin từ Công an TP.Cẩm Phả cho biết, đơn vị đang phối hợp với Thanh tra Sở LĐ-TB-XH tỉnh Quảng Ninh điều tra vụ một công nhân tử vong trong ca làm việc, tại khai trường Công ty than Khe Chàm (P.Mông Dương, TP.Cẩm Phả).

Theo thông tin ban đầu, vào 4 giờ cùng ngày, công nhân Vũ Ngọc Tân (41 tuổi), là thợ khai thác bậc 4/5, thuộc Công ty than Khe Chàm, trong lúc đang thi công chống lò chợ, mức -170, tại công trường khai thác 6, mỏ than Khe Chàm 3, đã bị đá rơi trúng người và vùi lấp

Nhận được thông tin vụ việc, Công ty than Khe Chàm đã huy động lực lượng cứu hộ gồm 20 người tới hiện trường đưa nạn nhân ra ngoài. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, công nhân Vũ Ngọc Tân đã tử vong tại Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả.

Cũng theo Sở LĐ-TB-XH tỉnh Quảng Ninh, thời gian qua, tại Công ty than Khe Chàm liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng

Ngay trong ngày 8.1, UBND tỉnh Quảng Ninh đã cử đoàn đến thăm hỏi, hỗ trợ ban đầu gia đình nạn nhân Vũ Ngọc Tân 6 triệu đồng, TP.Cẩm Phả hỗ trợ 3 triệu đồng.

Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam đã yêu cầu Công ty than Khe Chàm giải trình vụ việc và có biện pháp khắc phục, đảm bảo an toàn cho công nhân.