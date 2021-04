Điều tra vụ dùng súng bắn người thủng bụng

Bác sĩ Lê Quang Huy, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng , cho biết anh Cảnh nhập viện lúc 21 giờ 23 phút ngày 17.4, trong tình trạng có vết thương thấu bụng do bị bắn. Anh Cảnh được chỉ định mổ cấp cứu ngay vì thủng toác ruột non 3 lỗ, thủng trực tràng 2 lỗ, thủng bàng quang 1 lỗ, đứt nhánh động mạch, mạch của động mạch nội trong. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ do bác sĩ liên khoa cùng thực hiện, nạn nhân được tiếp hơn 7 đơn vị máu, khâu lại các vết thủng, được tạo hậu môn nhân tạo... nhờ đó được cứu sống kịp thời.

Khi Sáu quay lại xã Gia Lâm thì bị lực lượng công an bắt giữ. Công an xác định cả Hải và Sáu đều nghiện ma túy, đã lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc nhưng đang chờ quyết định của tòa án. Sau 15 giờ bỏ trốn khỏi địa phương, Hải bị Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp Công an TP.HCM bắt giữ khẩn cấp vào trưa 18.4 cùng với khẩu súng tang vật vụ án khi đang lẩn trốn tại Q.Bình Tân (TP.HCM). Đến khuya 18.4, lực lượng công an di lý Nguyễn Duy Hải từ TP.HCM về trại giam Công an tỉnh Lâm Đồng để tiếp tục điều tra vụ việc.