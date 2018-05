Điều tra vụ hỗn chiến làm 1 người chết, 3 người bị thương ở Đà Lạt

Ngày 25.5, Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an Lâm Đồng tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập tang vật, lấy lời khai những người liên quan, đồng thời khám nghiệm tử thi để điều tra, xử lý vụ hỗn chiến tại khu vực quán bar Rain (đường Lê Hồng Phong, TP.Đà Lạt) khiến 1 người chết và 3 người bị thương.

Nạn nhân tử vong là Nguyễn Văn An (24 tuổi, ngụ xã Tà Nung, TP.Đà Lạt) và 3 người bị thương gồm: T.V.Q. (27 tuổi, ngụ đường Nguyễn Trung Trực), T. M. H.(36 tuổi) và T.M.P. (29 tuổi, cùng ngụ đường Đào Duy Từ, TP.Đà Lạt).

Ảnh: Gia Bình Hung khí các nghi can sử dụng trong lúc đánh nhau trước quán bar

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 23 giờ ngày 24.5, 2 nhóm thanh niên với khoảng 10 người xảy ra mâu thuẫn và đánh nhau ngay trong quán bar Rain . Lúc này, bảo vệ quán bar Rain đến can ngăn và đưa ra khỏi quán.

Ra trước cửa quán bar, 2 nhóm tiếp tục tranh cãi. Đúng lúc này, An và 3 người khác vừa đi taxi đến quán bar, thấy vụ việc nên đứng bên đường xem. Bất ngờ, một người trong 2 nhóm đang tranh cãi cầm dao lao vào chém nhóm của An. Thấy vậy nhóm của An chạy đi lấy hung khí và đuổi đánh trở lại.

Trong lúc hỗn chiến , những người trong nhóm An thấy An nằm gục xuống đường, chạy đến xem thì phát hiện An bị chảy nhiều máu nên đưa đến Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, An tử vong tại bệnh viện.

Hiện Công an TP.Đà Lạt và PC45 tiếp tục truy tìm các nghi can tham gia vụ việc và làm rõ trách nhiệm của những người liên quan.