Điều tra vụ nam thanh niên bị chôn sống

Nam thanh niên bị một nhóm người lột quần áo, bị trói 2 tay ra sau và bị bắt quỳ dưới đất để tra hỏi, đồng thời bị 1 thanh niên dùng dép đánh vào mặt.

Sau khi video clip lan truyền trên mạng xã hội, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Công an TP.Vinh và Phòng Cảnh sát hình sự xác minh sự việc. Sau khi xác minh, gần trưa cùng ngày, lực lượng công an triệu tập khẩn cấp 13 đối tượng liên quan (đều ngụ TP.Vinh; danh tính chưa được công bố) có mặt trong video clip để lấy lời khai. Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, trực tiếp có mặt tại đây để chỉ đạo xử lý vụ việc.