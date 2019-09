Điều tra vụ nổ súng làm 3 người bị thương

Ngày 17.9, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp Công an TP.Vũng Tàu tiến hành điều tra vụ cố ý gây thương tích bằng súng xảy ra trên đường Lê Hồng Phong, P.4 (TP.Vũng Tàu) làm 3 người bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, do mâu thuẫn trong tiền cá cược bóng đá trước đó, khoảng 21 giờ ngày 16.9, Ninh Văn Tùng (30 tuổi, quê Hải Phòng) cầm đầu nhóm thanh niên đi trên 2 ô tô bán tải (BS 15C - 219.70 và 15C - 258.36) mang theo súng ống, hung khí đến đối diện hẻm 53 Lê Hồng Phong đánh nhau với nhóm của Hồ Văn Thưng (23 tuổi, ngụ TP.Vũng Tàu).

Lúc này, 2 nhóm dùng mã tấu, tuýp sắt, dao, chai bia lao vào đánh nhau dữ dội. Trong lúc hỗn chiến, một người tên C. trong nhóm của Tùng đã rút khẩu súng (nghi là vũ khí quân dụng) bắn về phía nhóm của Thưng làm Thưng bị thương, Phạm Minh Thành (24 tuổi) bị đạn bắn trúng đùi phải, Hoàng Hắc Sơn (23 tuổi, ngụ TP.Vũng Tàu) bị bắn trúng tay. Sau khi gây án, nhóm của Tùng lên xe chạy về hướng TP.HCM.

Nhận được tin báo, khoảng 23 giờ ngày 16.9, Đội tuần tra kiểm soát Phòng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp PC02 bắt giữ 3 người đi trên ô tô bán tải BS 15C - 219.70. Khuya cùng ngày, lực lượng công an cũng đã phát hiện ô tô bán tải còn lại BS 15C - 258.36 được các nghi can giấu trên đường tẩu thoát.