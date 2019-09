Nổ súng ở TP.Vũng Tàu: Tạm giữ nhiều người liên quan

Ngày 17.9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã làm việc với nhóm thanh niên liên quan đến vụ nổ súng xảy ra trên đường Lê Hồng Phong (TP.Vũng Tàu) vào tối 16.9.

Trước đó, có hai nhóm thanh niên lao vào nhau hỗn chiến giữa trung tâm TP.Vũng Tàu khiến ít nhất 3 người bị thương do súng bắn. Nhóm thanh niên này bị tạm giữ cùng phương tiện là ô tô bán tải BS 72C - 219.70.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ 30 ngày 16.9, sau khi tham gia trong vụ đánh nhau, nổ súng khiến 3 người bị thương, nhóm thanh niên đi trên 2 xe bán tải BS 15C - 319xx và 15C - 258xx đã bỏ chạy về hướng TP.HCM.

Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sau đó đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát giao thông Công an Bà Rịa - Vũng Tàu chặn bắt được 3 thanh niên trên một xe bán tải, đưa cả người lẫn xe về trụ sở làm việc.

Trong ngày 17.9, nguồn tin của PV Thanh Niên tù Bệnh viện Lê Lợi (TP.Vũng Tàu) cho biết trong tối 16.9 bệnh viện đã tiếp nhận 3 nạn nhân bị thương do súng bắn. Những bệnh nhân này đã được chuyển lên bệnh viện tuyến trên ngay trong đêm 16.9.

Cũng theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ 20 ngày 16.9, một nhóm thanh niên ngồi nhậu trước quán nhậu ngay hẻm 53 Lê Hồng Phong, P.7 (TP.Vũng Tàu) thì phát hiện nhiều ô tô bán tải từ nơi khác chạy đến đứng trước số nhà 204 Lê Hồng Phong, P.4 (phía đối diện).

Bất ngờ, nhóm thanh niên đang ngồi nhậu cầm theo chai bia, hung khí chạy qua đánh nhóm đi ô tô bán tải. Hai nhóm lao vào nhau hỗn chiến hơn 10 phút thì nhóm đi ô tô bán tải rút súng bắn nhiều phát đạn về phía đối thủ. Có 3 người bị súng bắn trúng, được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu. Sau vụ nổ súng, nhóm thanh niên đi ô tô bán tải bỏ đi về hướng TP.HCM. Hiện trường vụ nổ súng vẫn còn vương nhiều vết máu, nhiều mảnh chai bia bị vỡ nát, tuýp sắt và cả vỏ đạn.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Công an TP.Vũng Tàu đã đến hiện trường, điều tra vụ việc. Trong thời gian này, các trinh sát công an cũng đã bắt giữ, đưa về trụ sở nhiều thanh niên mang theo hung khí khi đến các cơ sở y tế để thăm bạn bị thương, tìm đối thủ để trả thù.