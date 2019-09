Nổ súng ở TP.Vũng Tàu, ít nhất 3 người bị thương

Nhóm thanh niên đang ngồi nhậu cầm theo chai bia, hung khí chạy qua đánh nhóm đi xe bán tải. Nhóm thanh niên trên xe bán tải cũng lấy hung khí trong xe ra đánh lại, rồi rút súng bắn nhóm đối thủ khiến 3 người bị thương nặng và nhanh chóng bỏ đi. Sau đó, lực lượng công an đã đến hiện trường, điều tra vụ việc.

Tại đây, lực lượng công an thu giữ nhiều vỏ đạn. Các trinh sát công an cũng đã bắt giữ nhiều thanh niên mang theo hung khí khi đến một trung tâm y tế trên địa bàn TP.Vũng Tàu để thăm bạn bị thương. Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra.