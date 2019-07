Tạm giữ 21 nghi phạm dùng dao kiếm, súng bắn đạn bi hỗn chiến

Ngày 10.7, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an huyện Thọ Xuân đã triệu tập, đồng thời tạm giữ hình sự 21 nghi phạm dùng dao, kiếm, súng bắn đạn bi, gạch đá hỗn chiến.

Theo điều tra của cơ quan công an, do mâu thuẫn cá nhân giữa Lê Văn Tuấn và Lê Duy Bình (32 tuổi, ngụ cùng thôn 1, xã Thọ Lộc, huyện Thọ Xuân), nên ngày 1.7, Tuấn gọi đồng bọn mang theo dao, kiếm, súng bắn đạn bi đến nhà Bình để “giải quyết mâu thuẫn”.

Khi đến nơi, Tuấn cùng đồng bọn chửi bới , thách thức, đập cửa và dùng súng bắn đạn bi bắn vào nhà Bình. Ngay lập tức, Bình và một số thanh niên khác dùng gạch, đá tấn công lại, khiến nhóm của Tuấn phải bỏ chạy.

Ít phút sau, Tuấn gọi thêm đồng bọn (tổng cộng khoảng hơn 20 người) mang theo dao, kiếm, tuýp sắt, bình xịt hơi cay tiếp tục đến nhà Bình la hét, đập phá và lao vào đánh nhau

Nhận được tin báo, Công an huyện Thọ Xuân điều động lực lượng đến hiện trường thì vụ hỗn chiến mới dừng lại. Các nghi phạm sau đó đã nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Do vụ án có tính chất phức tạp, nên Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc điều tra. Đến ngày 10.7, cơ quan công an đã triệu tập, đồng thời tạm giữ hình sự 21 nghi phạm (của cả 2 nhóm) tham gia vụ hỗn chiến để tiếp tục điều tra, làm rõ.