Quán 'chặt chém' bị đập phá, cha chủ quán bị chém trọng thương

tin liên quan Phàn nàn quán chặt chém, khách bị hành hung, công an xã phải hộ tống khách Sáng 3.5, UBND xã Nhựt Chánh, H.Bến Lức (Long An) cho biết, hiện công an xã phối hợp Cảnh sát hình sự H.Bến Lức đang tiến hành xác minh, làm rõ nhóm thanh niên đánh người gây thương tích, đập phá tài sản của quán ăn Bảo Châu ven QL1 thuộc ấp 2, xã Nhựt Chánh.

UBND xã Nhựt Chánh cho biết Công an xã còn đang củng cố hồ sơ chứng cứ để xử lý việc quán có "chặt chém" khách hay không.

Theo chị Lê Thị Kim Huệ (38 tuổi, ngụ Tây Ninh) - chủ quán Bảo Châu, khoảng 17 giờ ngày 2.5, anh Trần Văn Ngoan (42 tuổi) chồng chị đi vắng thì có nhóm khoảng 15 thanh niên dừng xe máy, mang theo mã tấu đi thẳng vào, đập phá quán Có 2 đối tượng đuổi chị Huệ chạy vòng vòng xung quanh quán nhưng rất may chị nhanh chân chạy thoát ra phía sau và nhờ hàng xóm gọi điện báo công an đến ứng cứu. Cùng lúc đó, cha chị Huệ là ông Lê Văn Cầm (65 tuổi, chủ một quán nước gần đó khoảng 100 m) chạy tới can ngăn thì bị các đối tượng chém trúng đầu, mặt rồi kéo lê ông Cầm ra ngoài QL1. Ông Cầm bị đa chấn thương, bất tỉnh được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế H.Bến Lức; sau đó được chuyển lên Bệnh viện đa khoa Long An điều trị. ẢNH: KHÔI NGUYÊN Chị Huệ đang kể lại sự việc

Trong khi đó, người em trai của chị Huệ là anh Lê Văn Cảnh (18 tuổi) dù vừa bị gãy chân trái chưa lành hẳn cũng bị nhóm người cầm gậy đuổi đánh, làm vết thương hở lại và hiện đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Nhóm côn đồ khi rút đi còn lớn tiếng thách thức: “Tụi tao phá nát quán, chém cho bõ ghét vì dám chặt chém và đánh khách”.

Thượng tá Huỳnh Văn Tét, Phó Trưởng Công an H.Bến Lức cho biết, ngay trong đêm công an huyện đã cử trinh sát hình sự xuống phối hợp với Công an xã Nhựt Chánh để làm rõ vụ việc.

Trước đó, như Thanh Niên đã phản ánh, khoảng 17 giờ 30 ngày 1.5, vợ chồng anh Nguyễn Xuân Quang Minh (38 tuổi, ngụ TPHCM) vào quán ăn Bảo Châu uống nước bị chủ tính 2 chai nước 60 ngàn đồng.

Sau đó hai bên cự cãi, anh Minh bị hai thanh niên trong quán đánh vào đầu chảy nhiều máu. Công an xã Nhựt Chánh đến hiện trường lập biên bản vụ việc và kiểm tra hoạt động của quán.

Theo đó, quán Bảo Châu có giấy phép kinh doanh và chủ quán là ông Trần Văn Ngoan (42 tuổi, quê Tây Ninh). Công an cũng mời chủ quán và 2 người thân có liên quan làm việc, lấy lời khai về vụ chặt chém, hành hung khách.