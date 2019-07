Khởi tố vụ giang hồ hỗn chiến, nổ súng bắn chết người ở Gia Lai

Công an tỉnh Gia Lai vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam các bị can trong vụ hỗn chiến làm một người chết gồm: Tiêu Duy Dũng (35 tuổi, trú P.Yên Đỗ) để điều tra về hành vi “ giết người ”; bị can Nguyễn Anh Duy (trú P.Ia Kring, cùng TP.Pleiku, Gia Lai) và Bùi Hùng (30 tuổi) về hành vi “ bắt giữ người trái pháp luật ” và Trần Trung Thành về hành vi “gây rối trật tự nơi công cộng”.