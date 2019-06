Nhóm du côn 'máu liều' giả hình sự đòi kiểm tra CSGT bị khởi tố

Ngày 19.6, Cơ quan CSĐT Công an Q.Thốt Nốt (TP.Cần Thơ) cho biết đã ký quyết định khởi tố bị can đối với Trần Minh Vương (24 tuổi), Nguyễn Văn Thiên (21 tuổi, cùng ngụ H.Cao Lãnh, Đồng Tháp) và Lê Văn Chương (22 tuổi, ngụ H.Duy Tiên, Hà Nam) để tiếp tục điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ

tin liên quan Giả danh cảnh sát hình sự, hành hung chiến sĩ công an Theo kết quả điều tra, tối 11.6, tổ tuần tra của Công an Q.Thốt Nốt phát hiện 2 xe máy lưu thông trên QL91 với tốc độ khá nhanh, có biểu hiện nghi vấn nên bám theo.

Khi đến gần bến đò Trung Kiên, đại úy Đoàn Bảo Thanh, cán bộ tổ tuần tra yêu cầu xuất trình giấy tờ kiểm tra đối với Trần Minh Vương, người đứng tên đăng ký xe Exciter chưa có biển số (đang gắn biển xe xin số) và Trần Hồng Cao (24 tuổi) đứng tên đăng ký xe Wave màu đỏ BS 65E1 - 206.96. Tuy nhiên, cả 2 không chấp hành và có lời lẽ thách thức.

Đồng thời, Vương còn giả danh cảnh sát, đòi kiểm tra ngược lực lượng CSGT. Vương nhiều lần xô đẩy, nắm cổ áo, giật bảng tên và đánh 3 cái vào mặt đại úy Thanh. Khi đại úy Thanh quật ngã Vương xuống đất, khống chế thì Chương và Hải đến tiếp sức cho đồng bọn. Cả nhóm lớn tiếng nhục mạ lực lượng làm nhiệm vụ. Cao xô đẩy đại úy Huỳnh Thanh Phong; Chương ngăn cản, xô đẩy thượng úy Phan Thanh Nhẹ.

Lúc này, Vương lao tới đánh thượng úy Nhẹ. Chưa dừng lại, nhóm của Vương tiếp tục đánh đại úy Phong. Hai người khác đi cùng với nhóm của Vương là Nguyễn Ngọc Hải (24 tuổi, ngụ Hòa Bình) và Nguyễn Thị Bạch Phương (34 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ) dùng điện thoại quay phim, chửi bới, kích động nhóm bạn chống lại lực lượng.

Công an Q.Thốt Nốt phải tăng cường lực lượng Cảnh sát 113 và Công an phường đến hiện trường mới khống chế được nhóm thanh niên trên đưa về trụ sở Công an quận. Cả 3 chiến sĩ công an Phong, Nhẹ, Thanh đều bị thương, xây sát vùng đầu, mặt, ngực và cẳng tay.

Kết quả kiểm tra Vương, Cao, Thiên, Hải và Phương có nồng độ cồn vượt quá quy định. Riêng Cao, Thiên, Chương và Phương dương tính với ma túy.