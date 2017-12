* Trộm tiền trong tài khoản ngân hàng

Ngày 22.12, lực lượng Công an tỉnh Nghệ An khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh để điều tra nguyên nhân vụ nổ xảy ra tại trụ rút tiền tự động (ATM) của một ngân hàng chi nhánh Cửa Lò.

Khoảng 2 giờ 30 cùng ngày, một tiếng nổ lớn phát ra từ trụ ATM trên, đặt trên đường Phan Sào Nam (TX.Cửa Lò). Sau đó, người dân tới xem thì phát hiện cây ATM bị hư hỏng nặng nên điện báo công an.

Chiều 22.12, một cán bộ ngân hàng này cho biết chưa thể xác định nguyên nhân gây nổ. Vị này cũng không cho biết sau vụ nổ trụ ATM trên có bị mất tiền hay không.

* Gần đây, nhiều khách hàng đã tới một ngân hàng ở Quảng Ninh khiếu nại về việc bị rút trộm tiền trong thẻ ATM. Qua kiểm tra hệ thống camera an ninh, ngân hàng phát hiện trong hai ngày 16 - 17.12, tại một trụ ATM ở khu vực P.Hồng Hải (TP.Hạ Long), một đối tượng có dấu hiệu cài đặt thiết bị để trộm cắp thông tin thẻ của khách hàng. Sau đó, có khoảng 10 khách hàng ở Quảng Ninh bị rút tổng cộng hơn 300 triệu đồng.

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, sau khi lấy được dữ liệu thẻ ATM, kẻ gian đã tới nơi khác để rút tiền. Công an Quảng Ninh đã cùng Ngân hàng Nhà nước VN tại Quảng Ninh và ngân hàng này rà soát toàn bộ hệ thống, phong tỏa một số tài khoản giao dịch trong khoảng thời gian trên, đồng thời truy bắt nghi phạm.

K.Hoan - Lã Nghĩa Hiếu