Điều tra, xử lý những người liên quan, giúp sức cho Lê Chí Thành

Sáng 15.4, Công an TP.Thủ Đức vẫn đang mở rộng điều tra vụ án Lê Chí Thành (38 tuổi, thường trú thôn 1, xã Tân Đức, H.Hàm Tân, Bình Thuận - tạm trú P.Tân Hưng Thuận, Q.12, TP.HCM) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Bên cạnh đó, Công an TP.Thủ Đức cũng đang điều tra và có các biện pháp xử lý những người có liên quan, giúp sức cho bị can Lê Chí Thành thực hiện hành vi phạm tội.

YouTuber Lê Chí Thành bị khởi tố, bắt giam

Lê Chí Thành ngồi trước đầu ô tô cản trở CSGT thực hiện cẩu xe vi phạm Ảnh: CTV

Theo điều tra ban đầu từ công an, chỉ hơn 3 tháng đầu năm 2021, bị can Lê Chí Thành đã tổ chức cùng đồng bọn nhiều lần cố tình khiêu khích, cản trở lực lượng CSGT , tổ 363 làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an toàn trật tự xã hội trên các tuyến đường TP.HCM.

Bị can Lê Chí Thành còn đến trụ sở cơ quan công an để gây mất an ninh trật tự.

Liên tục khiêu khích, cản trở CSGT, tổ 363

Lê Chí Thành ngồi trên ô tô, không thực hiện yêu cầu kiểm tra hành chính của tổ công tác 363 Ảnh: CTV

Điển hình, trưa 20.3, tổ CSGT thuộc Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng PC08) tuần tra trên xa lộ Hà Nội (P.Hiệp Phú, TP.Thủ Đức) phát hiện Lê Chí Thành điều khiển ô tô BS 51H - 108.21 đi vào làn xe hai bánh nên dừng xe kiểm tra. Bị dừng xe, Lê Chí Thành xuất trình giấy phép lái xe, giấy đăng kiểm xe, bản photocopy có công chứng giấy đăng ký xe công chứng nhưng đã hết hạn.

CSGT đã lập biên bản vi phạm đối với Lê Chí Thành các lỗi: Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu; Không xuất trình CMND khi được yêu cầu. Bên cạnh đó, CSGT đã niêm phong và thực hiện các biện pháp tạm giữ ô tô vi phạm. Tại đây, Lê Chí Thành không hợp tác làm việc với CSGT , dùng lời lẽ khiêu khích lực lượng làm nhiệm vụ.

Khi Công an P.Hiệp Phú (TP.Thủ Đức) đến yêu cầu Lê Chí Thành hợp tác làm việc thì bị can này vẫn không chấp hành. Khi bị cẩu ô tô, Lê Chí Thành ngồi trước đầu xe, nhảy lên xe cẩu nhằm cản trở. Lê Chí Thành dùng điện thoại phát trực tiếp vụ việc lên mạng xã hội , kêu gọi mọi người đến gây áp lực cho người thi hành công vụ.

Lê Chí Thành không chấp hành yêu cầu của Công an P.Hiệp Phú (TP.Thủ Đức) Ảnh: CTV

Khuya 23.3, tổ công tác 363 của Công an TP.Thủ Đức tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thì phát hiện và kiểm tra hành chính ô tô do tài xế H.M.L điều khiển. Trên ô tô lúc này có Lê Chí Thành và ba người khác đi cùng tài xế L.

Khi tổ công tác 363 yêu cầu những người đi trên ô tô chấp hành việc kiểm tra hành chính thì Lê Chí Thành không chấp hành, xúi giục ba người đi cùng không chấp hành . Lê Chí Thành có lời lẽ thách thức tổ công tác, quay phim phát trực tiếp lên mạng xã hội xuyên tạc vụ việc, kêu gọi người đến hỗ trợ.

YouTuber Lê Chí Thành vi phạm giao thông rồi đòi công an phải "làm đúng"

Trước đó, vào đêm 22.2, Lê Chí Thành cùng đồng bọn đã tiếp cận tổ CSGT đang làm nhiệm vụ trên địa bàn Q.Bình Tân để ghi hình. Lê Chí Thành và đồng bọn yêu cầu tổ công tác đưa bản tên, các giấy tờ liên quan để nhóm này thực hiện “quyền giám sát”. Khi được tổ công tác nhắc nhở tránh ra khỏi khu vực làm nhiệm vụ thì Lê Chí Thành cùng đồng bọn thách thức, không chấp hành và khiêu khích, cản trở.

Lê Chí Thành ký xác nhận niêm phong tang vật mà cơ quan điều tra thu giữ Ảnh: CTV

Theo công an, Lê Chí Thành lấy danh nghĩa quyền công dân thực hiện việc giám sát các hoạt động của các cơ quan công quyền, người thi hành công vụ để cùng đồng bọn tiếp cận, tạo tình huống để ghi hình phát trên mạng xã hội. Việc làm của bị can Lê Chí Thành mục đích là thu hút người theo dõi trên trang Facebook, kênh Youtube cá nhân để trục lợi, tác động xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội.